Форвард "Нью-Джерсі" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Швейцарець зіграв провідну роль в перемозі над "Нешвіллом" (5:2). Він закинув три шайби Юусе Саросу впродовж одного періоду.

У стартовій 20-хвилинці команди обмінялися шайбами – на гол нападника "Предаторз" Форсберга від господарів відповів Хаула. У другій же до справи взявся Гішір. Спершу він переграв голкіпера з близької відстанні після прориву правим флангом. Далі форвард зіграв на добиванні в затяжній атаці "Девілз" у більшості. А потім реалізував вихід 1 в 0.

У фінальному періоді Л'Ере подарував "Нешвіллу" надію на позитивний результат. На останні хвилини тренерський штаб гостей випустив шостого польового, але закинути ще "Предаторз" не зуміли. Натомість Даулінг розписався в порожніх воротах "Нешвілла".

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Тампи-Бей" Брендон Хейгл і воротар "Вінніпега" Коннор Хеллібак. Перший віддав 5 результативних передач у розгромі "Колорадо" (8:2). Натомість другий виконав 43 сейви в протистоянні з "Міннесотою" (4:1).

Усі результати вечора в НХЛ: