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Форвард "Нью-Джерсі" з дублями шайб і асистів очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Джек Х'юз став героєм "Девілз" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Нью-Джерсі Девілз" Джека Х'юза першою зіркою чергового ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Молодий американець доклався до повного розгрому "Коламбуса" (8:1). Він записав до свого активу дві шайби та дві передачі.

Саме Х'юз відкрив рахунок у середині першого періоду. Він утік у контратаку з власної половини та переграв воротаря в ближньому бою. У другій 20-хвилинці форвард із гострого кута завершив комбінацію за участі Маєра та Гішіра в більшості. А згодом ще двічі допоміг відзначитися тому ж Маєру.

Завдяки надупевненій перемозі "Нью-Джерсі" скоротив відставання від "Кароліни" нагорі дивізіону Метрополітен до одного очка. Обидві команди гарантували місця в плей-офф. Натомість "Коламбус" – безнадійний аутсайдер дивізіону.

Доповнили топ-3 зірок вінгер "Колорадо" Мікко Рантанен і голкіпер "Флориди" Алекс Лайон. Скандинав оформив хет-трик проти "Сан-Хосе" на виїзді (6:2). Натомість воротар виконав 56 сейвів у протистоянні з "Оттавою" (7:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

До слова, напередодні воротар "Калгарі" Маркстрьом став найкращих хокеїстом вечора НХЛ.

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