Воротар "Калгарі" з трьома десятками сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Шведський ветеран допоміг "Флеймз" здобути непросту перемогу на виїзді. З голами Манджапане, Дюра та Задорова альбертці переграли "Вінніпег" (3:1).

Маркстрьом загалом парирував 34 кидки хокеїстів "Джетс". Відсоток сейвів склав надсолідні 97,1%. У нинішньому сезоні середній процент скандинава тримається на рівні 89,05%, а коефіцієнт надійності – 2.96 пункту. Він провів 57 матчів регулярки.

Завдяки перемозі "Калгарі" зберіг шанси завоювати путівку в плей-офф сезону. Наразі від Тихоокеанського дивізіону місця в матчах на виліт гарантували "Вегас", "Едмонтон" і "Лос-Анджелес". Натомість "Сіетл" проходить із вайлдкард. Відставання "Флеймз" від "Кракен" – 5 очок, але "Калгарі" зіграв на два матчі більше.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Рейнджерс" Кріс Крайдер і його одноклубник Тайлер Мотт. Обидва оформили дублі в домашній перестрілці "Нью-Йорка" з "Тампою-Бей". Обидва колективи здобули місця в плей-офф сезону.

Усі результати вечора в НХЛ: