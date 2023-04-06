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Воротар "Калгарі" з трьома десятками сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

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Вінніпег, Четвер 06 квітня 2023 11:37
Воротар "Калгарі" з трьома десятками сейвів став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Якоб Маркстрьом впевнено зіграв проти "Вінніпега" (facebook.com/NHLFlames)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги назвали голкіпера "Калгарі Флеймз" Якоба Маркстрьома найкращим гравцем чергового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Шведський ветеран допоміг "Флеймз" здобути непросту перемогу на виїзді. З голами Манджапане, Дюра та Задорова альбертці переграли "Вінніпег" (3:1).

Маркстрьом загалом парирував 34 кидки хокеїстів "Джетс". Відсоток сейвів склав надсолідні 97,1%. У нинішньому сезоні середній процент скандинава тримається на рівні 89,05%, а коефіцієнт надійності – 2.96 пункту. Він провів 57 матчів регулярки.

Завдяки перемозі "Калгарі" зберіг шанси завоювати путівку в плей-офф сезону. Наразі від Тихоокеанського дивізіону місця в матчах на виліт гарантували "Вегас", "Едмонтон" і "Лос-Анджелес". Натомість "Сіетл" проходить із вайлдкард. Відставання "Флеймз" від "Кракен" – 5 очок, але "Калгарі" зіграв на два матчі більше.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Рейнджерс" Кріс Крайдер і його одноклубник Тайлер Мотт. Обидва оформили дублі в домашній перестрілці "Нью-Йорка" з "Тампою-Бей". Обидва колективи здобули місця в плей-офф сезону.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вінніпег" – "Калгарі" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
  • "Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)
  • "Анахайм" – "Едмонтон" – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

До слова, напередодні нападник "Нью-Джерсі" Мерсер став першою зіркою дня з дебютним хет-триком.

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