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Форвард "Нью-Джерси" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Джек Хьюз стал героем "Девилз" (facebook.com/NJDevils)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Нью-Джерси Девилз" Джека Хьюза первой звездой очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Молодой американец приложился к полному разгрому "Коламбуса" (8:1). Он записал в свой актив две шайбы и две передачи.

Именно Хьюз открыл счет в середине первого периода. Он убежал в контратаку со своей половины и переиграл вратаря в ближнем бою. Во второй 20-минутке форвард с острого угла завершил комбинацию в большинстве с участием Майера и Хишира. А потом еще дважды помог отличиться тому же Майеру.

Благодаря сверхуверенной победе "Нью-Джерси" сократил отставание от "Каролины" наверху дивизиона Метрополитен до одного очка. Обе команды гарантировали места в плей-офф. "Коламбус" – безнадежный аутсайдер дивизиона.

Дополнили топ-3 звезд вингер "Колорадо" Микко Рантанен и голкипер "Флориды" Алекс Лайон. Скандинав оформил хет-трик против "Сан-Хосе" на выезде (6:2). Вратарь в свою очередь выполнил 56 сэйвов в противостоянии с "Оттавой" (7:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

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НХЛхоккей