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Форвард "Маямі" оформив данк після сольного проходу: момент дня в НБА

Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний форвард "Маямі Гіт" Калеб Мартін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив момент у фінальній чверті. В атаці на кошик "Нікс" він різко влетів у "фарбу" та майстерно поклав м'яч згори однією рукою. Центровий "Нью-Йорка" Мітчелл Робінсон виконав роль статиста.

Стараннями Мартіна та інших "Гіт" здобули третю перемогу в півфінальній серії Східної конференції НБА. Наступний поєдинок команд у Нью-Йорку може стати останнім. Матч запланований на ніч проти четверга.

Резервіст Мартін провів на паркеті майже 26 хвилин. За цей час він встиг набрати 10 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Нікс" Джейлен Брансон (32 пункти).

Хто такий Калеб Мартін

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні виступав за Університет Невади. На драфті НБА-2019 не був обраний жодною з команд.

У липні того ж року підписав контракт із "Шарлоттом". У лавах "Горнетс" провів два сезони, грав за фарм-клуб – "Грінсборо Сворм". До складу "Маямі" приєднався перед кампанією 2021/22. Торік підписав 3-річний контракт із "Гіт" на 20 млн доларів.

Брат-близнюк Калеба – Коді Мартін – легкий форвард "Шарлотта". Пропустив один сезон у Національній асоціації студентського спорту (NCAA) через переведення з Університету Північної Кароліни.

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НБАБаскетбол