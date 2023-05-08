Переможний триочковий зірки "Філадельфії" з передачі MVP сезону: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Борода" вирішив долю протистояння з "Бостоном". На останніх секундах овертайму він отримав передачу від Ембііда та виконав влучний кидок на 3 очки з-за "дуги" під гострим кутом. Відігратися "Селтікс" банально не встигли.

Непроста перемога пенсильванців дозволила зрівняти рахунок у серії до чотирьох перемог (2:2). Наступний поєдинок команди зіграють у Массачусетсі вночі 10 травня за київським часом. Натомість шостий матч пройде у Філадельфії (ніч 12 травня).

Сам Харден став найрезультативнішим гравцем поєдинку. Він набрав 42 очки, зробив 8 підбирань і віддав 9 передач. На паркеті оборонець провів понад 47 хвилин.

Хто такий Джеймс Харден

Уродженець Каліфорнії, захищав кольори "Арізони Стейт Сан Девілз" на студентському рівні. Обраний "Оклахомою" під третім номером драфту НБА-2009.

Відіграв у складі "Тандер" три сезони, а наступні 8,5 років віддав "Г'юстону". Після нетривалого періоду в "Брукліні" опинився у лавах "Філадельфії" після обміну посеред сезону 2021/22. Визнаний Найціннішим гравцем асоціації в 2018 році, а впродовж трьох сезонів поспіль був найрезультативнішим гравцем регулярної першості.

Тріумфував на Олімпійських іграх-2012 та ЧС-2014 у складі збірної США. У часи виступів за "Рокетс" став співвласником команди футбольної МЛС "Г'юстон Динамо".