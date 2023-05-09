RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Форвард "Майами" оформил данк после сольного прохода: момент дня в НБА

Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался универсальный форвард "Майами Хит" Калеб Мартин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом финальной четверти. В атаке на корзину "Никс" он резко влетел в "краску" и искусно положил мяч сверху одной рукой. Центровый "Нью-Йорк" Митчелл Робинсон исполнил роль статиста.

Стараниями Мартина и других "Хит" одержали третью победу в полуфинальной серии Восточной конференции НБА. Следующий поединок команд в Нью-Йорке может стать последним. Матч запланирован на ночь на четверг.

Резервист Мартин провел на паркете около 26 минут. За это время он успел набрать 10 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи. Самым результативным в матче стал защитник "Никс" Джейлен Брансон (32 пункта).

Кто такой Калеб Мартин

Уроженец Северной Каролины, на студенческом уровне выступал за Университет Невады. На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд.

В июле того же года подписал контракт с "Шарлоттом". В рядах "Хорнетс" провел два сезона, играл за фарм-клуб – "Гринсборо Сворм". К составу "Майами" присоединился перед кампанией 2021/22. В прошлом году подписал 3-летний контракт с "Хит" на 20 млн долларов.

Брат-близнец Калеба – Коди Мартин – легкий форвард "Шарлотта". Пропустил один сезон в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) из-за перевода из Университета Северной Каролины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол