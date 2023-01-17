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Форвард "Колорадо" з дублями шайб і асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Нейтан Маккіннон набрав 4 пункти проти "Детройта" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

За підсумками чергового ігрового дня в Національній хокейній лізі нагорі топ-трійки гравців опинився альтернативний капітан "Колорадо Евеланш" Нейтан Маккіннон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний канадець став головним героєм зустрічі з "Детройтом". Розпочав центрфорвард із двох асистів "юкі" Кейлу Макару – наприкінці першого періоду та на старті другої 20-хвилинки.

Під кінець другого періоду Маккіннон закинув п'яту шайбу "Евеланш", коли замкнув перед воротами передачу Родрігеса. А згодом із власної половини втік у контратаку та реалізував вихід 1 в 0. Зрештою, "Колорадо" здобув упевнену перемогу над "Ред Вінгз" (6:3).

Попри перемогу, чинний володар Кубка Стенлі залишається за межами зони плей-офф нового сезону. "Евеланш" ідуть на 4-й сходинці Центрального дивізіону, маючи в активі 47 очок. На п'ять пунктів більше в "Міннесоти", що останньою проходить у стадію матчів на виліт.

До топ-3 зірок вечора також потрапили вінгер "Бостона" Давід Пастрняк і воротар "Далласа" Джейк Оттінджер. Чех закинув дві шайби та зробив результативну передачу в розгромі "Філадельфії" (6:0). Натомість американський голкіпер оформив шатаут і зробив 27 сейвів проти "Вегаса" (4:0).

До слова, напередодні вінгер "Монреаля" Кофілд очолив хіт-парад найкращих хокеїстів із двома набраними пунктами.

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