Форвард "Колорадо" с дублями шайб и ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

27-летний канадец стал главным героем встречи с "Детройтом". Начал центрфорвард с двух ассистистов "юки" Кейлу Макару – в конце первого периода и на старте второй 20-минутки.

В концовке второго периода Маккиннон забросил пятую шайбу "Эвеланш", когда замкнул перед воротами передачу Родригеса. А затем из собственной половины убежал в контратаку и реализовал выход 1 в 0. В конце концов, "Колорадо" одержал уверенную победу над "Ред Уингз" (6:3).

Несмотря на победу, действующий обладатель Кубка Стэнли остается вне зоны плей-офф нового сезона. "Эвеланш" идут на 4-й строчке Центрального дивизиона, имея в активе 47 очков. На пять пунктов больше у "Миннесоты", которая последней проходит в стадию матчей на вылет.

В топ-3 звезд вечера также попали вингер "Бостона" Давид Пастрняк и вратарь "Далласа" Джейк Оттинджер. Чех забросил две шайбы и сделал результативную передачу в разгроме "Филадельфии" (6:0). В свою очередь американский голкипер оформил шатаут и совершил 27 сэйвов против "Вегаса" (4:0).