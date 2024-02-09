Форвард "Кароліни" з хет-триком за період очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

25-річний чех заклав фундамент домашньої перемоги над "Колорадо" (5:2). Він закинув три шайби в стартові 20 хвилин.

Відкрив рахунок Нечас у дебюті зустрічі, коли прорвався через центральну зону та кидком "прошив" голкіпера "Евеланш" Георгієва. Згодом він потужним пострілом після передачі Бернса змусив гостей капітулювати вдруге. А на десерт із "п'ятака" завершив затяжну атаку "Гаррікейнз".

Щоправда, "Колорадо" отямився ще в першому періоді, закинув шайби зусиллями Парізі та Жирара. Утім, далі на льоду панувала "Кароліна". У другій 20-хвилинці Бантінг реалізував більшість господарів, а у фінальному періоді Джарвіс розписався у порожніх воротах "Евеланш".

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Флориди" Меттью Ткачук і воротар "Бостона" Лінус Ульмарк. "Юкі" завершив протистояння з "Вашингтоном" (4:2) з голом і двома асистами. Натомість голкіпер парирував 17 кидків і оформив шатаут проти "Ванкувера" (4:0).

Усі результати вечора в НХЛ: