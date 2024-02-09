Форвард "Каролины" с хет-триком за период возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

25-летний чех заложил фундамент домашней победы над "Колорадо" (5:2). Он забросил три шайбы в стартовые 20 минут.

Открыл счет Нечас в дебюте встречи, когда прорвался сквозь центральную зону и броском "прошил" голкипера "Эвеланш" Георгиева. Впоследствии он мощным выстрелом после передачи Бернса заставил гостей капитулировать второй раз. А на десерт с "пятака" завершил затяжную атаку "Харрикейнз".

Правда, "Колорадо" пришел в себя еще в первом периоде, забросил шайбы усилиями Паризи и Жирара. Впрочем, дальше на льду царила "Каролина". Во второй 20-минутке Бантинг реализовал большинство хозяев, а в финальном периоде Джарвис расписался в пустых воротах "Эвеланш".

В тройку звезд вечера также попали форвард "Флориды" Мэттью Ткачук и вратарь "Бостона" Линус Ульмарк. "Юки" завершил противостояние с "Вашингтоном" (4:2) с голом и двумя ассистами. Голкипер же парировал 17 бросков и оформил шатаут против "Ванкувера" (4:0).

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