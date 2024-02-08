Нападник "Торонто" з трьома пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Шведський універсал доклався до непростої перемоги "Мейпл Ліфс" у перестрілці з "Далласом" (5:4). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на партнера по команді.

Саме Нюландер відкрив рахунок у протистоянні. У дебюті зустрічі він реалізував більшість "Торонто", розкішно кинувши в дев'ятку воріт із лівої зони. Утім, "Старз" відповіли двома голами. Відзначилися Бенн (більшість) і Дадонов.

На початку другої 20-хвилинки Таварес із передачі Нюландера скористався чисельною перевагою "Мейпл Ліфс". А згодом Меттьюс закріпив перевагу господарів у черговій більшості. У середині третього періоду Дадонов зрівняв рахунок, реалізувавши буліт.

Проте, "Торонто" швидко відповів двома голами. Спершу господарів льоду вперед вивів Марнер, а потім Нюландер переграв Веджвуда з близької відстані в швидкій атаці "Мейпл Ліфс". Шайба Джонстона лише підсолодила гіркоту поразки "Далласа".

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джиммі Вісі та центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Перший оформив дубль у поєдинку з "Тампою-Бей (3:1). Натомість другий закінчив протистояння з "Далласом" із шайбою та двома асистами.

Усі результати вечора в НХЛ: