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Нападник "Торонто" з трьома пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Торонто, Четвер 08 лютого 2024 10:37
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Нападник "Торонто" з трьома пунктами став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Вільям Нюландер приймає вітання Тайлера Бертуцці (twitter.com/MapleLeafs)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив вінгера "Торонто Мейпл Ліфс" Вільяма Нюландера першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Шведський універсал доклався до непростої перемоги "Мейпл Ліфс" у перестрілці з "Далласом" (5:4). Він закинув дві шайби та віддав результативну передачу на партнера по команді.

Саме Нюландер відкрив рахунок у протистоянні. У дебюті зустрічі він реалізував більшість "Торонто", розкішно кинувши в дев'ятку воріт із лівої зони. Утім, "Старз" відповіли двома голами. Відзначилися Бенн (більшість) і Дадонов.

На початку другої 20-хвилинки Таварес із передачі Нюландера скористався чисельною перевагою "Мейпл Ліфс". А згодом Меттьюс закріпив перевагу господарів у черговій більшості. У середині третього періоду Дадонов зрівняв рахунок, реалізувавши буліт.

Проте, "Торонто" швидко відповів двома голами. Спершу господарів льоду вперед вивів Марнер, а потім Нюландер переграв Веджвуда з близької відстані в швидкій атаці "Мейпл Ліфс". Шайба Джонстона лише підсолодила гіркоту поразки "Далласа".

До топ-трійки зірок також потрапили вінгер "Нью-Йорк Рейнджерс" Джиммі Вісі та центрфорвард "Торонто" Джон Таварес. Перший оформив дубль у поєдинку з "Тампою-Бей (3:1). Натомість другий закінчив протистояння з "Далласом" із шайбою та двома асистами.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Тампа-Бей" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
  • "Торонто" – "Даллас" – 5:4 (1:2, 2:0, 2:2)
  • "Чикаго" – "Міннесота" – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

До слова, напередодні форвард "Ванкувера" Ліндгольм очолив хіт-парад зірок із дублем проти "Кароліни".

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