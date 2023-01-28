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Форвард "Кароліни" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Мартін Нечас (у центрі) в обіймах партнерів (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Кароліни Гаррікейнз" Мартіна Нечаса найкращим в черговий ігровий день регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний чех закинув дві вирішальні шайби "Сан-Хосе". "Кароліна" зуміла дотиснути "Шаркс" на домашньому льоду лише в овертаймі (5:4).

Спершу Нечас зрівняв рахунок за 12 секунд до фінальної сирени. Чеський форвард отримав шайбу в лівій зоні вкидання і потужним кидком відправив "диск" у ближню дев'ятку. А на першій хвилині овертайму перед воротами замкнув передачу Свєчнікова в контратаці.

Завдяки перемозі "Гаррікейнз" закріпилися в лідерах дивізіону Метрополітен. В активі "Кароліни" 70 очок. Натомість "Сан-Хосе" лишився серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону та фактично не має шансів на плей-офф сезону.

До топ-трійки зірок вечора також потрапили центрфорвард "Нью-Джерсі Девілз" Джек Х'юз і воротар "Нью-Йорк Айлендерс" Ілья Сорокін. Перший оформив дубль проти "Далласа" на виїзді (3:2 ОТ). Натомість росіянин оформив 23 сейви та шатаут у протистоянні з "Детройтом" (2:0).

До слова, напередодні форвард "Арізони" Шмальц став головною зіркою дня з хет-триком проти "Сент-Луїса".

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