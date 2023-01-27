Центрфорвард "Арізони" з хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

26-річний форвард уперше в кар'єрі закинув три шайби та оформив асист під час побиття "Сент-Луїса" (5:0). Саме уродженець Вісконсина дав старт розгрому "Блюз" у середині другого періоду.

Шмальц спершу результативно завершив вихід 2 в 1 із Краусом. Далі він переграв голкіпера в ближньому бою після прориву від правого борту. А на десерт зіграв на добиванні з "п'ятака" після потужного кидка Хейтона. Згодом ще й узяв участь у гольовій атаці з шайбою останнього.

Упевнена домашня перемога не змінила турнірного становища обох команд. "Арізона" та "Сент-Луїс" залишаються за межами зони плей-офф у Центральному дивізіоні. Суперники випереджають лише тутешнього аутсайдера – "Чикаго".

Доповнили топ-3 зірок вінгер "Анахайма" Френк Ватрано та воротар "Арізони" Карел Веймелка. Перший оформив хет-трик проти "Колорадо" на виїзді (5:3). Натомість одноклубник Шмальца зробив 33 сейви та записав до активу шатаут.