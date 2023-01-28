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Форвард "Каролины" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Мартин Нечас (в центре) в объятиях партнеров (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Каролины ХГаррикейнз" Мартина Нечаса лучшим в очередной игровой день регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

24-летний чех забросил две решающие шайбы "Сан-Хосе". "Каролина" сумела дожать "Шаркс" на домашнем льду только в овертайме (5:4).

Сначала Нечас сравнял счет за 12 секунд до финальной сирены. Чешский форвард получил шайбу в левой зоне вбрасывания и мощным броском отправил "диск" в ближнюю девятку. А на первой минуте овертайма перед воротами замкнул передачу Свечникова в контратаке.

Благодаря победе "Харрикейнз" закрепились в лидерах дивизиона Метрополитен. В активе "Каролины" 70 очков. "Сан-Хосе" же остался среди аутсайдеров Тихоокеанского дивизиона и фактически не имеет шансов на плей-офф сезона.

В топ-тройку звезд вечера также попали центрфорвард "Нью-Джерси Девилз" Джек Хьюз и вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. Первый оформил дубль против "Далласа" на выезде (3:2 ОТ). Зато россиянин оформил 23 сэйва и шатаут в противостоянии с "Детройтом" (2:0).

К слову, накануне форвард "Аризоны" Шмальц стал главной звездой дня с хет-триком против "Сент-Луиса".

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