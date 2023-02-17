Форвард "Кароліни" з дебютним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео
Медіадепартамент Національної хокейної ліги визнав центрфорварда "Кароліни Гаррікейнз" Сета Джарвіса найкращим виконавцем чергового ігрового дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Молодий канадець став головним героєм розгрому, який "Кароліна" влаштувала землякам форварда з "Монреаля" (6:2). Він уперше в кар'єрі закинув три шайби.
Рахунок у зустрічі відкрили гості зусиллями Пеццетти. Та "Гаррікейнз" відповіли ще в першому періоді голами Котканіємі та Джарвіса. Останній перед воротами результативно завершив комбінацію за участі Свєчнікова та Ахо.
Ще двічі канадський хокеїст відзначився в останній 20-хвилинці. Спершу він на "п'ятаку" добив шайбу за лінію після кидка Бернса. А на останній хвилині Джарвіс під час меншості "Кароліни" холоднокровно реалізував вихід 1 в 0.
До топ-3 зірок також потрапили форвард "Сіетла" Янні Гурд і воротар "Бостона" Джеремі Свеймен. Альтернативний капітан "Кракен" оформив дубль і віддав асист у протистоянні з "Філадельфією". Натомість голкіпер "Брюїнз" парирував 28 кидків і записав до актив шатаут проти "Нешвілла".
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Вашингтон" – "Флорида" – 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
- "Кароліна" – "Монреаль" – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
- "Коламбус" – "Вінніпег" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
- "Нешвілл" – "Бостон" – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
- "Калгарі" – "Детройт" – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
- "Сент-Луїс" – "Нью-Джерсі" – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
- "Вегас" – "Сан-Хосе" – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
- "Сіетл" – "Філадельфія" – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
До слова, напередодні воротар "Арізони" Інгрем очолив хіт-парад зірок завдяки шатауту проти "Тампи".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.