Форвард "Каролины" с дебютным хет-триком стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги признал центрфорварда "Каролины Гаррикейнз" Сета Джарвиса лучшим исполнителем очередного игрового дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Молодой канадец стал главным героем разгрома, который "Каролина" устроила землякам форварда из "Монреаля" (6:2). Он впервые в карьере забросил три шайбы.
Счет во встрече открыли гости усилиями Пеццетты. Но "Харрикейнз" ответили еще в первом периоде голами Котканиеми и Джарвиса. Последний перед воротами результативно завершил комбинацию с участием Свечникова и Ахо.
Еще дважды канадский хоккеист отличился в последней 20-минутке. Сначала он на "пятаке" добил шайбу за линию после броска Бернса. А на последней минуте Джарвис во время меньшинства "Каролины" хладнокровно реализовал выход 1 в 0.
В топ-3 звезд также попали форвард "Сиэтла" Янни Гурд и вратарь "Бостона" Джереми Свэйман. Альтернативный капитан "Кракен" оформил дубль и отдал ассист в противостоянии с "Филадельфией". В свою очередь голкипер "Брюинз" парировал 28 бросков и записал в актив шатаут против "Нэшвилла".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Вашингтон" – "Флорида" – 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)
- "Каролина" – "Монреаль" – 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)
- "Коламбус" – "Виннипег" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
- "Нэшвилл" – "Бостон" – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
- "Калгари" – "Детройт" – 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
- "Сент-Луис" – "Нью-Джерси" – 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
- "Вегас" – "Сан-Хосе" – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
- "Сиэтл" – "Филадельфия" – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)
К слову, накануне вратарь "Аризоны" Ингрэм возглавил хит-парад звезд благодаря шатауту против "Тампы".
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