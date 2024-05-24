Форвард "Індіани" вгатив данк двома руками після сольного проходу: момент дня в НБА

Африканець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Бостоном". На останніх секундах він рішуче пішов атакувати кошик "Селтікс", обіграв трьох оборонців і поклав "джем" згори.

Зусиль Сіакама, однак, не вистачило для камбеку "Індіани". "Бостон" здобув комфортну перемогу над "Пейсерс" (126:110). Наступні два поєдинки фінальної серії Східної конференції відбудуться в Індіанаполісі.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейлен Браун. Він набрав 40 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом Сіакам поклав у скарбничку "Індіани" 28 пунктів.

Хто такий Паскаль Сіакам

Уродженець камерунської Дуали, на студентському рівні виступав за Університет Нью-Мексико. Обраний "Торонто" під 27-м номером на драфті НБА-2016.

У складі "Рапторз" провів 7,5 сезонів. Став чемпіоном асоціації у 2019 році. Дворазовий учасник Матчів усіх зірок (2020, 2023). Посеред нинішньої кампанії поїхав до "Індіани" в рамках тристоронньої угоди. Дебютував за "Пейсерс" у січні цьогоріч.

Прізвисько – "Пряний Пі". У партнерстві з канадським Університетом Нью-Брансвіка заснував стипендію для студентів технологічного фаху з Камеруну.