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Форвард "Індіани" вгатив данк двома руками після сольного проходу: момент дня в НБА

Фото: Паскаль Сіакам не врятував "Пейсерс" від поразки (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив важкий форвард "Індіани Пейсерс" Паскаль Сіакам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Африканець підкорив моментом під завісу другої чверті протистояння з "Бостоном". На останніх секундах він рішуче пішов атакувати кошик "Селтікс", обіграв трьох оборонців і поклав "джем" згори.

Зусиль Сіакама, однак, не вистачило для камбеку "Індіани". "Бостон" здобув комфортну перемогу над "Пейсерс" (126:110). Наступні два поєдинки фінальної серії Східної конференції відбудуться в Індіанаполісі.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейлен Браун. Він набрав 40 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Тим часом Сіакам поклав у скарбничку "Індіани" 28 пунктів.

 

 

Хто такий Паскаль Сіакам

Уродженець камерунської Дуали, на студентському рівні виступав за Університет Нью-Мексико. Обраний "Торонто" під 27-м номером на драфті НБА-2016.

У складі "Рапторз" провів 7,5 сезонів. Став чемпіоном асоціації у 2019 році. Дворазовий учасник Матчів усіх зірок (2020, 2023). Посеред нинішньої кампанії поїхав до "Індіани" в рамках тристоронньої угоди. Дебютував за "Пейсерс" у січні цьогоріч.

Прізвисько – "Пряний Пі". У партнерстві з канадським Університетом Нью-Брансвіка заснував стипендію для студентів технологічного фаху з Камеруну.

До слова, напередодні форвард "Міннесоти" Таунс очолив підбірку моментів із видовищним путбеком.

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