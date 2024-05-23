Елегантний путбек форварда "Міннесоти" не відвернув поразку: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився важкий форвард "Міннесоти Тімбервулвз" Карл-Ентоні Таунс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

KAT запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Далласом". Він оперативно зреагував на невлучний кидок Едвардса та в польоті "додав" згори однією правою.

Старань Таунса та інших не вистачило для загального успіху "Тімбервулвз". Перший матч фінальної серії Західної конференції виграли "Маверікс" (108:105). Наступний поєдинок теж відбудеться в Міннеаполісі.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Далласа" Лука Дончіч. Словенець набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 8 передач. Тим часом Таунс додав у скарбничку "Міннесоти" 16 пунктів.

Хто такий Карл-Ентоні Таунс

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Перший номер драфту НБА-2015.

Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Міннесоти". Новачок року-2016, чотириразовий учасник Матчів усіх зірок, переможець конкурсу триочкових під час зіркового вікенду-2022. У 2012 році почав захищати кольори батьківщини матері – Домініканської Республіки, з якою тоді ж тріумфував на Центробаскеті.

Також може закрити позицію центрового. Сім родичів Таунса, зокрема і мати, померли від ускладнень COVID-19. Влітку 2020-го почав зустрічатися з моделлю і світською левицею Джордін Вудс.