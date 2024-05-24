RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Форвард "Индианы" вколотил данк двумя руками после сольного прохода: момент дня в НБА

Фото: Паскаль Сиакам не спас "Пэйсерс" от поражения (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил тяжелый форвард "Индианы Пэйсерс" Паскаль Сиакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Африканец покорил моментом под занавес второй четверти противостоянии с "Бостоном". На последних секундах он решительно пошел атаковать корзину "Селтикс", обыграл троих защитников и уложил "джем" сверху.

Усилий Сиакама, однако, не хватило камбэку "Индианы". "Бостон" одержал комфортную победу над "Пэйсерс" (126:110). Следующие два поединка финальной серии Восточной конференции состоятся в Индианаполисе.

Самым результативным на паркете стал форвард "Селтикс" Джейлен Браун. Он набрал 40 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Тем временем Сиакам положил в копилку "Индианы" 28 пунктов.

 

 

Кто такой Паскаль Сиакам

Уроженец камерунской Дуалы, на студенческом уровне выступал за Университет Нью-Мексико. Выбран "Торонто" под 27-м номером на драфте НБА-2016.

В составе "Рапторз" провел 7,5 сезона. Стал чемпионом ассоциации в 2019 году. Двукратный участник Матчей всех звезд (2020, 2023). Посреди нынешней кампании поехал в "Индиану" в рамках трехстороннего соглашения. Дебютировал за "Пэйсерс" в январе.

Прозвище – "Пряный Пи". В партнерстве с канадским Университетом Нью-Брансуика учредил стипендию для студентов технологического направления из Камеруна.

К слову, накануне форвард "Миннесоты" Таунс возглавил подборку моментов с зрелищным путбэком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол