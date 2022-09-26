Форвард хокейної збірної України продовжить кар'єру в Польщі

21-річний українець змінив шведський чемпіонат на польський. Напередодні вихованець "Галицьких Левів" уперше вийшов на лід у складі нової команди.

Чіканцев почав уже четвертий сезон за межами України. Перші три роки він провів у Словаччині, де захищав кольори "Пухова" та "Поважської Бистриці". Натомість сезон 2021/22 форвард провів у 3-му дивізіоні Швеції за "Калікс". Там він зіграв 18 матчів, у яких закинув 4 шайби та віддав 12 передач за команду U-20. У складі дорослої команди – 23 поєдинки.

До лав збірної України Чіканцев потрапив на Рідзвяний кубок у Битомі торік. Там він відіграв 3 поєдинки, а цьогоріч провів 4 матчі на ЧС-2022 у Польщі після підготовки в угорському Мішкольці.

Дебютував за "Подгале" український форвард 25 вересня. Чіканцев допоміг новій команді здолати "Заглембє" (3:0), але результативними діями не відзначився. Освоїтися у складі 19-разового чемпіона Польщі повинні допомогти ще два українці – оборонець Александров і центрфорвард Ворона.