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Форвард хокейної збірної України продовжить кар'єру в Польщі

Фото: Михайло Чіканцев гратиме в польському чемпіонаті (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У клубі Польської хокейної ліги "Подгале" з Нови Тарга виступатиме нападник збірної України Михайло Чіканцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

21-річний українець змінив шведський чемпіонат на польський. Напередодні вихованець "Галицьких Левів" уперше вийшов на лід у складі нової команди.

Чіканцев почав уже четвертий сезон за межами України. Перші три роки він провів у Словаччині, де захищав кольори "Пухова" та "Поважської Бистриці". Натомість сезон 2021/22 форвард провів у 3-му дивізіоні Швеції за "Калікс". Там він зіграв 18 матчів, у яких закинув 4 шайби та віддав 12 передач за команду U-20. У складі дорослої команди – 23 поєдинки.

До лав збірної України Чіканцев потрапив на Рідзвяний кубок у Битомі торік. Там він відіграв 3 поєдинки, а цьогоріч провів 4 матчі на ЧС-2022 у Польщі після підготовки в угорському Мішкольці.

Дебютував за "Подгале" український форвард 25 вересня. Чіканцев допоміг новій команді здолати "Заглембє" (3:0), але результативними діями не відзначився. Освоїтися у складі 19-разового чемпіона Польщі повинні допомогти ще два українці – оборонець Александров і центрфорвард Ворона.

До слова, раніше Швеція відмовилася від представників КХЛ у складі збірних команд.

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