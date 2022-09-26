Форвард хоккейной сборной Украины продолжит карьеру в Польше

21-летний украинец сменил шведский чемпионат на польский. Накануне воспитанник "Галицких Львов" впервые вышел на лед в составе новой команды.

Чиканцев начал уже четвертый сезон за пределами Украины. Первые три года он провел в Словакии, где защищал цвета "Пухова" и "Поважской Быстрицы". Сезон 2021/22 форвард провел в 3-м дивизионе Швеции за "Каликс". Там он сыграл 18 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 12 передач за команду U-20. В составе взрослой команды – 23 поединка.

В ряды сборной Украины Чиканцев попал на Рождественский кубок в Бытоме в прошлом году. Там он отыграл 3 поединка, а в этом году провел 4 матча на ЧМ-2022 в Польше после подготовки в венгерском Мишкольце.

Дебютировал за "Подхале" украинский форвард 25 сентября. Чиканцев помог новой команде одолеть "Заглембе" (3:0), но результативными действиями не отличился. Освоиться в составе 19-кратного чемпиона Польши должны помочь еще два украинца – защитник Александров и центрфорвард Ворона.