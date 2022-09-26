ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Форвард хокейної збірної України продовжить кар'єру в Польщі

Новость на русском →
Понеділок 26 вересня 2022 15:27
Форвард хокейної збірної України продовжить кар'єру в Польщі Фото: Михайло Чіканцев гратиме в польському чемпіонаті (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

У клубі Польської хокейної ліги "Подгале" з Нови Тарга виступатиме нападник збірної України Михайло Чіканцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

21-річний українець змінив шведський чемпіонат на польський. Напередодні вихованець "Галицьких Левів" уперше вийшов на лід у складі нової команди.

Чіканцев почав уже четвертий сезон за межами України. Перші три роки він провів у Словаччині, де захищав кольори "Пухова" та "Поважської Бистриці". Натомість сезон 2021/22 форвард провів у 3-му дивізіоні Швеції за "Калікс". Там він зіграв 18 матчів, у яких закинув 4 шайби та віддав 12 передач за команду U-20. У складі дорослої команди – 23 поєдинки.

До лав збірної України Чіканцев потрапив на Рідзвяний кубок у Битомі торік. Там він відіграв 3 поєдинки, а цьогоріч провів 4 матчі на ЧС-2022 у Польщі після підготовки в угорському Мішкольці.

Дебютував за "Подгале" український форвард 25 вересня. Чіканцев допоміг новій команді здолати "Заглембє" (3:0), але результативними діями не відзначився. Освоїтися у складі 19-разового чемпіона Польщі повинні допомогти ще два українці – оборонець Александров і центрфорвард Ворона.

До слова, раніше Швеція відмовилася від представників КХЛ у складі збірних команд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккей
NEWS
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни