Форвард "Флориди" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадець доклався до виїзної перемоги над "Нью-Джерсі" (4:3). Центрфорвард оформив першу та останню шайби "Пантерз".

Відкрив рахунок Райнхарт у дебюті стартового періоду. Він перед воротами проштовхнув шайбу за лінію після передачі Родрігеса. Згодом перевагу "Флориди" закріпив Верхейге, а в середині другої 20-хвилинки Міккола оформив третій гол.

На першій хвилині третього періоду Райнхарт на "п'ятаку" підправив шайбу після кидка Екмана-Ларссона в більшості. Тим не менше, "Девілз" ледь не спромоглися на камбек. Проте, шайб Хаули, Маклауда та Братта вистачило лише для мінімальної поразки.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Детройта" Джеймс Раймер і вінгер "Вашингтона" Меттью Філліпс. Голкіпер оформив 23 сейви та шатаут у протистоянні з "Коламбусом" (4:0). Натомість нападник закинув шайбу та віддав асист проти "Калгарі" (3:2 Б).

Усі результати вечора в НХЛ: