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Форвард "Флориди" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Ньюарк, Вівторок 17 жовтня 2023 10:58
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Форвард "Флориди" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Сем Райнхарт закинув дві шайби в Ньюарку (sportsnet.ca)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Флориди Пантерз" Сема Райнхарта найкращим виконавцем ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Канадець доклався до виїзної перемоги над "Нью-Джерсі" (4:3). Центрфорвард оформив першу та останню шайби "Пантерз".

Відкрив рахунок Райнхарт у дебюті стартового періоду. Він перед воротами проштовхнув шайбу за лінію після передачі Родрігеса. Згодом перевагу "Флориди" закріпив Верхейге, а в середині другої 20-хвилинки Міккола оформив третій гол.

На першій хвилині третього періоду Райнхарт на "п'ятаку" підправив шайбу після кидка Екмана-Ларссона в більшості. Тим не менше, "Девілз" ледь не спромоглися на камбек. Проте, шайб Хаули, Маклауда та Братта вистачило лише для мінімальної поразки.

До трійки зірок вечора також потрапили воротар "Детройта" Джеймс Раймер і вінгер "Вашингтона" Меттью Філліпс. Голкіпер оформив 23 сейви та шатаут у протистоянні з "Коламбусом" (4:0). Натомість нападник закинув шайбу та віддав асист проти "Калгарі" (3:2 Б).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Калгарі" – 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
  • "Коламбус" – "Детройт" – 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
  • "Нью-Джерсі" – "Флорида" – 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)
  • "Рейнджерс" – "Арізона" – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
  • "Торонто" – "Чикаго" – 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

До слова, напередодні нападник "Анахайма" Ватрано очолив хіт-парад зірок після хет-трику "Кароліні".

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