Форвард "Флориды" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадец приложился к выездной победе над "Нью-Джерси" (4:3). Центрфорвард оформил первую и последнюю шайбу "Пантерз".

Открыл счет Райнхарт в дебюте стартового периода. Он перед воротами протолкнул шайбу за линию после передачи Родригеса. Впоследствии преимущество "Флориды" закрепил Верхейге, а в середине второй 20-минутки Миккола оформил третий гол.

На первой минуте третьего периода Райнхарт на "пятаке" подправил шайбу после броска Экмана-Ларссона в большинстве. Тем не менее, "Девилз" едва не сумели организовать камбэк. Однако шайб Хаулы, Маклауда и Братта хватило только для минимального поражения.

В тройку звезд вечера также попали вратарь "Детройта" Джеймс Раймер и вингер "Вашингтона" Мэттью Филлипс. Голкипер оформил 23 сэйва и шатаут в противостоянии с "Коламбусом" (4:0). Нападающий же забросил шайбу и отдал ассист против "Калгари" (3:2 Б).

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