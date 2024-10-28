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Форвард "Едмонтона" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Леон Драйзайтль в обіймах із одноклубниками (nhl.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Едмонтон Ойлерз" Леона Драйзайтля першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Німець зіграв провідну роль у непростій перемозі над "Детройтом" (3:2 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема в додатковій п'ятихвилинці, та асистував партнеру по команді.

"Ред Вінгз" повели в рахунку в дебюті, коли Комфер кинув у дотик після передачі з-за воріт. "Нафтовики" відігралися в середині другого періоду, коли Драйзайтль відзначився з нульового кута. Однак, майже відразу Копп відновив перевагу "Детройта".

"Едмонтон" повернувся у гру в середині третьої 20-хвилинки. Це Драйзайтль від борту віддав назад на Бушара, а той потужним кидком із дистанції влучив у ближній кут. Нарешті в овертаймі сам німецький форвард на "п'ятаку" замкнув простріл Екгольма.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Нью-Джерсі" Стефан Нейсен і форвард "Колорадо" Кейсі Міттелстадт. Перший оформив дубль в розгромі "Анахайма" (6:2). Натомість другий віддав 3 результативні передачі в перестрілці з "Оттавою" (5:4).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Детройт" – "Едмонтон" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
  • "Нью-Джерсі" – "Анахайм" – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
  • "Філадельфія" – "Монреаль" – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
  • "Колорадо" – "Оттава" – 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

До слова, напередодні форвард "Філадельфії" Кутюр'є очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Міннесоти".

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