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Форвард "Эдмонтона" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Леон Драйзайтль в объятиях с одноклубниками (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Эдмонтон Ойлерз" Леона Драйзайтля первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Немец сыграл ведущую роль в непростой победе над "Детройтом" (3:2 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе в дополнительной пятиминутке, и ассистировал партнеру по команде.

"Ред Уингз" повели в счете в дебюте, когда Комфер бросил в касание после передачи из-за ворот. "Нефтяники" отыгрались в середине второго периода, когда Драйзайтль отличился с нулевого угла. Однако почти сразу Копп восстановил преимущество "Детройта".

"Эдмонтон" вернулся в игру в середине третьей 20-минутки. Это Драйзайтль от борта отдал обратно на Бушара, а тот сильным броском с дистанции попал в ближний угол. Наконец в овертайме сам немецкий форвард на "пятаке" замкнул прострел Экхольма.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Джерси" Стефан Нейсен и форвард "Колорадо" Кейси Миттелстадт. Первый оформил дубль в разгроме "Анахайма" (6:2). В свою очередь второй отдал 3 результативные передачи в перестрелке с "Оттавой" (5:4).

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Детройт" – "Эдмонтон" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)
  • "Нью-Джерси" – "Анахайм" – 6:2 (0:1, 4:0, 2:1)
  • "Филадельфия" – "Монреаль" – 3:4 (1:1, 0:3, 2:0)
  • "Колорадо" – "Оттава" – 5:4 (1:0, 1:0, 3:4)

К слову, накануне форвард "Филадельфии" Кутюрье возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Миннесоты".

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