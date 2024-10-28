Форвард "Эдмонтона" с победным дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Немец сыграл ведущую роль в непростой победе над "Детройтом" (3:2 ОТ). Он забросил две шайбы, в том числе в дополнительной пятиминутке, и ассистировал партнеру по команде.

"Ред Уингз" повели в счете в дебюте, когда Комфер бросил в касание после передачи из-за ворот. "Нефтяники" отыгрались в середине второго периода, когда Драйзайтль отличился с нулевого угла. Однако почти сразу Копп восстановил преимущество "Детройта".

"Эдмонтон" вернулся в игру в середине третьей 20-минутки. Это Драйзайтль от борта отдал обратно на Бушара, а тот сильным броском с дистанции попал в ближний угол. Наконец в овертайме сам немецкий форвард на "пятаке" замкнул прострел Экхольма.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Нью-Джерси" Стефан Нейсен и форвард "Колорадо" Кейси Миттелстадт. Первый оформил дубль в разгроме "Анахайма" (6:2). В свою очередь второй отдал 3 результативные передачи в перестрелке с "Оттавой" (5:4).

Все результаты вечера в НХЛ: