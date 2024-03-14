Форвард "Эдмонтона" с четырьмя очками стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Немец приложился к уверенной победе над "Вашингтоном" (7:2). Он забросил шайбу и отдал три результативных передачи.

Драйзайтль открыл счет в дебюте встречи, когда из правой зоны результативно завершил затяжную атаку "Ойлерз" в большинстве. Впоследствии он вместе с Бушаром подготовил взятие ворот Макдэвидом. "Кэпиталз" сумели вернуться в игру с голами Мирошниченко и Макмайкла.

Эти успехи были последними для "Вашингтона". Еще до конца стартового периода Хайман снова вывел "Эдмонтон" вперед. Во второй 20-минутке канадец отличился еще дважды. Драйзайтль ассистировал в третьей шайбе Хаймана. А в финальном периоде Фогеле и Браун добили столичных ребят. Герой дня помог оформить первую шайбу.

В топ-тройку звезд также попали голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон и нападающий "Нэшвилла" Густав Нюквист. Канадский вратарь выполнил 40 сэйвов в противостоянии с "Лос-Анджелесом" (3:1). Опытный швед в свою очередь с шайбой и ассистом приложился к победе над "Виннипегом" (4:2).

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