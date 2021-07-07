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Форвард "Динамо" близок к уходу в клуб чемпионата Италии. Киевляне получат солидные деньги

Автор: Роман Тверденко

"Динамо" близко к продаже нападающего Владислава Супряги в итальянский клуб "Дженоа". Сделку могут закрыть за 7-8 миллионов евро для киевлян.

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что сделку по продаже Супряги будут включены и определенные бонусные выплаты в случае различных достижений "Дженоа" и футболиста. Дргуие детали пока неизвестны.

В прошлом году "Динамо" вело переговоры о продаже Владислава в "Болонью", которая предлагала 10 миллионов евро. "Динамо" же настаивало на 15 миллионах евро за игрока.

Известно, что существенная часть суммы, полученной за трансфер Супряги, получит "Днепр-1", откуда Владислав перешел в "Динамо" в 2018 году якобы за 6,5 миллиона евро. Поэтому под вопросом готовность киевлян продать игрока именно за 7-8 миллионов.

Ни в одном из сезонов после перехода Владислав не был основным футболистом в "Динамо" длительное время. В прошлом сезоне он регулярно появлялся на замену и выходил в старте в некоторых поединках. На счет 21-летнего форварда 3 гола и 5 ассистов в 31 матче во всех турнирах.

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Динамо