Форвард "Динамо" близок к уходу в клуб чемпионата Италии. Киевляне получат солидные деньги

Отмечается, что сделку по продаже Супряги будут включены и определенные бонусные выплаты в случае различных достижений "Дженоа" и футболиста. Дргуие детали пока неизвестны.

В прошлом году "Динамо" вело переговоры о продаже Владислава в "Болонью", которая предлагала 10 миллионов евро. "Динамо" же настаивало на 15 миллионах евро за игрока.

Известно, что существенная часть суммы, полученной за трансфер Супряги, получит "Днепр-1", откуда Владислав перешел в "Динамо" в 2018 году якобы за 6,5 миллиона евро. Поэтому под вопросом готовность киевлян продать игрока именно за 7-8 миллионов.

Ни в одном из сезонов после перехода Владислав не был основным футболистом в "Динамо" длительное время. В прошлом сезоне он регулярно появлялся на замену и выходил в старте в некоторых поединках. На счет 21-летнего форварда 3 гола и 5 ассистов в 31 матче во всех турнирах.