Форвард "Динамо" близький до відходу в клуб чемпіонату Італії. Кияни отримають солідні гроші

Відзначається, що операцію з продажу Супряги будуть включені і певні бонусні виплати в разі різних досягнень "Дженоа" і футболіста. Інших деталі поки невідомі.

Минулого року "Динамо"вело переговори про продаж Владислава в" Болонью", яка пропонувала 10 мільйонів євро. "Динамо" ж наполягало на 15 мільйонах євро за гравця.

Відомо, що істотна частина суми, отриманої за трансфер Супряги, отримає "Дніпро-1", Звідки Владислав перейшов в "Динамо" в 2018 році нібито за 6,5 мільйона євро. Тому під питанням готовність киян продати гравця саме за 7-8 мільйонів.

У жодному з сезонів після переходу Владислав не був основним футболістом у "Динамо" тривалий час. У минулому сезоні він регулярно з'являвся на заміну і виходив у старті в деяких поєдинках. На рахунок 21-річного форварда 3 голи і 5 асистів в 31 матчі у всіх турнірах.