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Форвард "Далласа" з хет-триком у камбеку очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Фото: Ваєтт Джонстон (крайній праворуч) набрав п'ять пунктів проти "Сан-Хосе" (twitter.com/DallasStars)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Даллас Старз" Ваєтта Джонстона найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Молодий канадець зіграв ключову роль у вольовій перемозі над "Сан-Хосе" (7:6 ОТ). Він закинув три шайби вперше в кар'єрі та віддав дві результативні передачі.

У першому періоді команди оформили чотири голи на двох. На шайби господарів льоду Дюклера та Зеттерлунда від "Старз" відповіли Бенн і Станковен. Останньому асистував Джонстон, який у другій 20-хвилинці відзначився і сам, замкнувши перед воротами передачу партнера. Так рахунок став 3:3, адже до цього шайбу закинув Карпентер.

Утім, далі "Шаркс" повністю перехопили ініціативу та оформили три голи поспіль (Дюклер, Задіна, Гранлунд). Довелося братися до справи Джонстону. Спершу він асистував Станковену, а потім двічі розписався у воротах Кахконена – з нульового кута та з центральної зони. А в овертаймі перемогу для "Далласа" вирвав Хінц.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Едмонтона" Леон Драйзайтль і вінгер "Сіетла" Джаред Макканн. Перший оформив дубль у непростій перемозі над "Бостоном" (2:1 ОТ). Натомість лідер "Кракен" шайбою і двома асистами доклався до перемоги над "Вінніпегом" (4:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні нападник "Коламбуса" Нюландер очолив трійку зірок із дебютним хет-триком.

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