Вінгер "Коламбуса" з першим хет-триком у кар'єрі став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

26-річний швед став помітною фігурою у домашній перемозі над "Вегасом" (6:3). Він вперше в кар'єрі закинув три шайби за поєдинок.

У першому періоді "Блю Джекетс" вивів уперед Денфорт. Згодом Нюландер подвоїв перевагу господарів, випередивши на "п'ятаку" двох оборонців. Утім, "Голден Найтс" ще до кінця 20-хвилинки відігралися завдяки шайбам Мореллі та Карлссона.

Знову повести в рахунку "Коламбус" зумів після гола Гудбренсона. А в третьому періоді Нюландер класно реалізував контратаку "Блю Джекетс" із лівої зони вкидання. А після шайби Стівенсона відновив статус-кво Чінахов. Добив же "Вегас" той же Нюландер – голом у порожні ворота на останніх хвилинах.

До топ-трійки зірок також потрапили нападник "Флориди" Сем Райнхарт і центрфорвард "Колорадо" Нейтан Маккіннон. Перший дублем доклався до виїзної перемоги над "Рейнджерс" (4:2). Натомість другий двома шайбами та двома асистами посприяв розгрому "Чикаго" (5:0).

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