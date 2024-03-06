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Форвард "Далласа" с хет-триком в камбэке возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: Уайатт Джонстон (крайний справа) набрал пять пунктов против "Сан-Хосе" (twitter.com/DallasStars)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Даллас Старз" Уайатта Джонстона лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Молодой канадец сыграл ключевую роль в волевой победе над Сан-Хосе (7:6 ОТ). Он забросил три шайбы впервые в карьере и отдал две результативные передачи.

В первом периоде команды оформили четыре гола на двоих. На шайбы хозяев льда Дюклера и Зеттерлунда от "Старз" ответили Бенн и Станковен. Последнему ассистировал Джонстон, который во второй 20-минутке отличился и сам, замкнув перед воротами передачу партнера. Так счет стал 3:3, ведь до этого шайбу забросил Карпентер.

Однако дальше "Шаркс" полностью перехватили инициативу и оформили три гола подряд (Дюклер, Задина, Гранлунд). Пришлось приступать к делу Джонстону. Сначала он ассистировал Станковену, а затем дважды расписался в воротах Кахконена – из нулевого угла и центральной зоны. А в овертайме победу для "Далласа" вырвал Хинц.

В тройку звезд вечера также попали нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль и вингер "Сиэтла" Джаред Макканн. Первый оформил дубль в непростой победе над "Бостоном" (2:1 ОТ). Лидер "Кракен" шайбой и двумя ассистами приложился к победе над "Виннипегом" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне нападающий "Коламбуса" Нюландер возглавил тройку звезд с дебютным хет-триком.

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