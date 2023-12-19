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Форвард "Далласа" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Метт Дюшен набрав три пункти проти "Сіетла" (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Даллас Старз" Метта Дюшена першою зіркою ігрового вечора регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Канадський центрфорвард доклався до перемоги над "Сіетлом" в додатковій п'ятихвилинці (4:3 ОТ). Він закинув дві шайби та взяв участь у вирішальній гольовій комбінації.

У дебюті зустрічі саме Дюшен відкрив рахунок, замкнувши з близької відстані передачу Сегіна. У середині стартового періоду Робертсон подвоїв перевагу "Старз". Утім, на старті другої 20-хвилинки "Кракен" відіграли одну шайбу зусиллями Татара.

Дюшен знову взявся до справи та класним кидком із правої зони відновив перевагу "Далласа" на дві шайби. Однак, Беньєрс і Толванен перевели матч в овертайм. Господарі льоду зуміли вирвати перемогу там – Дюшен вивів Харлі на незахищений кут воріт.

До топ-трійки зірок також потрапили капітан "Піттсбурга" Сідні Кросбі та крайній нападник "Анахайма" Трой Террі. Лідер "Пінгвінз" закинув переможну шайбу та віддав асист у протистоянні з "Міннесотою" (4:3). Натомість вінгер "Дакс" голом і результативною передачею доклався до перемоги над "Детройтом" (4:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

 

До слова, напередодні форвард "Анахайма" Хенрік став першим героєм дня з хет-триком проти "Нью-Джерсі".

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