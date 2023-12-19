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Форвард "Далласа" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Мэтт Дюшен набрал три пункта против "Сиэтла" (mdjonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Даллас Старз" Мэтта Дюшена первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Канадский центрфорвард приложился к победе над "Сиэтлом" в дополнительной пятиминутке (4:3 ОТ). Он забросил две шайбы и принял участие в решающей голевой комбинации.

В дебюте встречи именно Дюшен открыл счет, замкнув с близкого расстояния передачу Сегина. В середине стартового периода Робертсон удвоил преимущество "Старз". Впрочем, на старте второй 20-минутки "Кракен" отыграли одну шайбу усилиями Татара.

Дюшен снова принялся за дело и классным броском из правой зоны восстановил преимущество "Далласа" на две шайбы. Однако Беньерс и Толванен перевели матч в овертайм. Хозяева льда сумели вырвать победу там – Дюшен вывел Харли на незащищенный угол ворот.

В топ-тройку звезд также попали капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби и крайний нападающий "Анахайма" Трой Терри. Лидер "Пингвинз" забросил победную шайбу и отдал ассист в противостоянии с "Миннесотой" (4:3). В свою очередь вингер "Дакс" голом и результативной передачей приложился к победе над "Детройтом" (4:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне форвард "Анахайма" Хенрик стал первым героем дня с хет-триком против "Нью-Джерси".

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