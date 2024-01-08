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Форвард "Чикаго" з дублем і асистом став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Колін Блеквелл набрав три пункти проти "Калгарі" (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив центрального нападника "Чикаго Блекгокс" Коліна Блеквелла першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

Американський форвард доклався до непростої домашньої перемоги над "Калгарі" (4:3). Він закинув дві шайби та одного разу асистував партнеру по команді.

У дебюті зустрічі саме Блеквелл відкрив рахунок. Він пройшов лівим краєм, змістився до центру, хитнув оборонця і відправив "диск" у дальній кут. "Флеймз", однак, відповіли шайбами Кадрі та Манджапане на старті другої 20-хвилинки.

"Чикаго" повернув лідерство завдяки голам Курашева та Зайцева (з передачі героя дня). А під завісу поєдинку Блеквелл закинув останню шайбу "Блекгокс", реалізувавши більшість з центральної зони. Кадрі відзначився вдруге, але лише підсолодив гіркоту поразки "Калгарі".

До топ-трійки зірок також потрапили центрфорвард "Вінніпега" Марк Шайфлі та оборонець "Вашингтона" Джон Карлсон. Перший оформив дубль проти "Арізони" (6:2). Натомість другий шайбою і результативною передачею доклався до перемоги над "Лос-Анджелесом" (4:3).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Вашингтон" – "Лос-Анджелес" – 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)
  • "Чикаго" – "Калгарі" – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
  • "Арізона" – "Вінніпег" – 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)
  • "Анахайм" – "Детройт" – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

До слова, напередодні вінгер "Едмонтона" очолив хіт-парад зірок із хет-триком проти "Оттави".

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