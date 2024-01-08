Форвард "Чикаго" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Американский форвард приложился к непростой домашней победе над "Калгари" (4:3). Он забросил две шайбы и однажды ассистировал партнеру по команде.

В дебюте встречи именно Блэквелл открыл счет. Он прошел по левому краю, сместился в центр, качнул защитника и отправил "диск" в дальний угол. "Флэймз", однако, ответили шайбами Кадри и Манджапане на старте второй 20-минутки.

"Чикаго" вернул лидерство благодаря голам Курашева и Зайцева (с передачи героя дня). А под занавес поединка Блэквелл забросил последнюю шайбу "Блэхгокс", реализовав большинство из центральной зоны. Кадри отличился второй раз, но лишь подсластил горечь поражения "Калгари".

В топ-тройку звезд также попали центрфорвард "Виннипега" Марк Шайфли и защитник "Вашингтона" Джон Карлсон. Первый оформил дубль против "Аризоны" (6:2). В свою очередь второй шайбой и результативной передачей приложился к победе над "Лос-Анджелесом" (4:3).

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