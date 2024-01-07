Нападник "Едмонтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Досвідчений нападник самотужки вирішив долю протистояння з "Оттавою" (3:1). Він закинув усі три шайби "нафтовиків".

Після безгольового першого періоду Хайман відкрив під завісу другої 20-хвилинки. Перед воротами він підставив ключку під дальній кидок Бушара в більшості. На старті третього періоду ця зв'язка спрацювала вдруге – оборонець віддав, а вінгер "прошив" голкіпера.

"Сенаторз" відродили інтригу за майже 5 хвилин до сирени. Це Келлі в метушні на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію. Утім, останнє слово було за Хайманом. Після виграного в більшості вкидання Бушар і Макдевід вивели нападника на ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Флориди" Сем Райнхарт і воротар "Міннесоти" Марк-Андре Фльорі. Перший оформив хет-трик у перестрілці з "Колорадо" (8:4). Другий натомість вийшов на 2-ге місце за перемогами серед голкіперів усіх часів після протистояння з "Коламбусом" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: