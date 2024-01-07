ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нападник "Едмонтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Едмонтон, Неділя 07 січня 2024 09:50
UA EN RU
Нападник "Едмонтона" з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Зак Хайман тричі покарав "Сенаторз" (tsn.ca)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали вінгера "Едмонтон Ойлерз" Зака Хаймана найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений нападник самотужки вирішив долю протистояння з "Оттавою" (3:1). Він закинув усі три шайби "нафтовиків".

Після безгольового першого періоду Хайман відкрив під завісу другої 20-хвилинки. Перед воротами він підставив ключку під дальній кидок Бушара в більшості. На старті третього періоду ця зв'язка спрацювала вдруге – оборонець віддав, а вінгер "прошив" голкіпера.

"Сенаторз" відродили інтригу за майже 5 хвилин до сирени. Це Келлі в метушні на "п'ятаку" проштовхнув шайбу за лінію. Утім, останнє слово було за Хайманом. Після виграного в більшості вкидання Бушар і Макдевід вивели нападника на ворота.

До трійки зірок вечора також потрапили нападник "Флориди" Сем Райнхарт і воротар "Міннесоти" Марк-Андре Фльорі. Перший оформив хет-трик у перестрілці з "Колорадо" (8:4). Другий натомість вийшов на 2-ге місце за перемогами серед голкіперів усіх часів після протистояння з "Коламбусом" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Нападник &quot;Едмонтона&quot; з хет-триком очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Нагадаємо, нещодавно склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту