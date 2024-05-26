UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Форвард "Бостона" сольним проходом розпочав камбек в Індіанаполісі: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун набрав 24 очки проти "Пейсерс" (indystar.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив легкий форвард "Бостон Селтікс" Джейлен Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Індіаною". Він отримав передачу на лінії кидків, сміливо пішов до "фарби" та поклав згори однією рукою з-під Тернера.

Стараннями Брауна "Селтікс" повернулися на переможний шлях. "Бостон" дотиснув "Пейсерс" (114:111) та потроїв перевагу в серії до чотирьох перемог у фіналі Східної конференції. Наступний матч відбудеться в Індіанаполісі в ніч проти вівторка, 28 травня.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 36 очок, зробив 10 підбирань і віддав 8 передач. Тим часом Браун додав у скарбничку "Бостона" ще 24 пункти.

 

 

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.

До слова, напередодні зірка "Далласа" Дончіч очолив підбірку моментів із геймвінером проти "Міннесоти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол