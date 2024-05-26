Форвард "Бостона" сольним проходом розпочав камбек в Індіанаполісі: момент дня в НБА

Американець підкорив моментом у фінальній чверті протистояння з "Індіаною". Він отримав передачу на лінії кидків, сміливо пішов до "фарби" та поклав згори однією рукою з-під Тернера.

Стараннями Брауна "Селтікс" повернулися на переможний шлях. "Бостон" дотиснув "Пейсерс" (114:111) та потроїв перевагу в серії до чотирьох перемог у фіналі Східної конференції. Наступний матч відбудеться в Індіанаполісі в ніч проти вівторка, 28 травня.

Найрезультативнішим на паркеті став форвард "Селтікс" Джейсон Тейтум. Він набрав 36 очок, зробив 10 підбирань і віддав 8 передач. Тим часом Браун додав у скарбничку "Бостона" ще 24 пункти.

Хто такий Джейлен Браун

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Каліфорнії. Обраний "Бостоном" під третім номером драфту НБА-2016.

Контракт підписав після виступів у Літній лізі асоціації. Проводить сьомий поспіль сезон у складі "Селтікс" і допоміг іменитій команді дістатися до фіналу НБА-2022. Триразовий учасник Матчу всіх зірок (2021, 2023, 2024).

Браун – переконаний вегетаріанець. У вільний час вивчає іспанську мову, історію і філософію, а також займається медитацією.