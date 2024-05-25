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Триочковий лідера перед сиреною подвоїв перевагу "Далласа": момент дня в НБА

Міннеаполіс, Субота 25 травня 2024 11:54
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Триочковий лідера перед сиреною подвоїв перевагу "Далласа": момент дня в НБА Фото: Саме той кидок Луки Дончіча (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Балканець вирвав перемогу над "Міннесотою" на виїзді. На останніх секундах протистояння він оформив геймвінер на три очки з-під Гобера.

Стараннями Дончіча "Маверікс" подвоїли перевагу в серії до чотирьох перемог. Наступні два поєдинки відбудуться в Техасі. Перший матч запланований на ніч проти понеділка, 27 травня.

Дончіч ще й став найрезультативнішим на паркеті. Словенський оборонець оформив тріпл-дабл. Він набрав 32 очки, зробив 10 підбирань і віддав 13 передач за понад 41 хвилину в грі.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Спілкується чотирма мовами – словенською, сербською, іспанською та англійською. Після співпраці з Nike підписав багаторічний контракт із Air Jordan у 2019 році. Фанат белградської "Црвени Звезди".

До слова, напередодні форвард "Індіани" Сіакам очолив хіт-парад моментів зі слемданком двома руками.

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