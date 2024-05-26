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Форвард "Бостона" сольным проходом начал камбэк в Индианаполисе: момент дня в НБА

Фото: Джейлен Браун набрал 24 очка против "Пэйсерс" (indystar.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Бостон Селтикс" Джейлен Браун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец покорил моментом в финальной четверти противостояния с "Индианой". Он получил передачу на линии бросков, смело пошел в "краску" и уложил сверху одной рукой из-под Тернера.

Стараниями Брауна "Селтикс" вернулись на победный путь. "Бостон" дожал "Пэйсерс" (114:111) и утроил преимущество в серии до четырех побед в финале Восточной конференции. Следующий матч состоится в Индианаполисе в ночь на вторник, 28 мая.

Самым результативным на паркете стал форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум. Он набрал 36 очков, сделал 10 подборов и отдал 8 передач. Тем временем Браун добавил в копилку "Бостона" еще 24 пункта.

 

 

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии. Выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2016.

Контракт подписал после выступлений в Летней лиге ассоциации. Проводит седьмой сезон в составе "Селтикс" и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Трехкратный участник Матча всех звезд (2021, 2023, 2024).

Браун – убежденный вегетарианец. В свободное время учит испанский язык, историю и философию, а также занимается медитацией.

К слову, накануне звезда "Далласа" Дончич возглавил подборку моментов с гейм-виннером против "Миннесоты".

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