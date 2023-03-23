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Форвард баскетбольної збірної України перебрався в чемпіонат Франції

Фото: Богдан Близнюк у кольорах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Легкий форвард національної команди України Богдан Близнюк змінив столичний "Будівельник" на французький "Шоле".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний українець вирішив знову спробувати легіонерського хліба. Він виступатиме у французькій ЛНБ.

Близнюк перебрався до "Шоле" після вильоту "Будівельника" з усіх євротурнірів. До кінця сезону форвард гратиме в чемпіонаті Франції. Натомість у Кубку Європи ФІБА він не матиме права захищати кольори ще однієї команди.

Наразі "Шоле" йде на 3-й сходинці ЛНБ і впевнено проходить у плей-офф сезону. Рекорд команди – 16 перемог, 8 поразок. Дебютувати в складі "червоно-білих" Близнюк може 25 березня проти "Парижа".

Хто такий Богдан Близнюк

Уродженець Луцька, виріс у Сполучених Штатах. На студентському рівні виступав за "Істерн Вашингтон Іглз". На драфті НБА-2018 не був обраний жодною з команд.

У Літній лізі асоціації того ж року намагався закріпитися в "Лос-Анджелес Кліпперс". Зрештою, розпочав професіональну кар'єрі в складі "Бней Герцлії" з Ізраїлю. Перед сезоном 2019/20 перебрався до "Київ-Баскета", а лави "Будівельника" поповнив восени 2021-го.

У складі збірної України дебютував у 2018 році. На Євробаскеті-2022 дійшов із національною командою до 1/8 фіналу.

До слова, раніше "Будівельник" знявся з Балканської ліги через фінансові проблеми.

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