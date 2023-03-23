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Форвард баскетбольной сборной Украины перебрался в чемпионат Франции

Фото: Богдан Близнюк в цветах сборной Украины (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Легкий форвард национальной команды Украины Богдан Близнюк сменил столичный "Будивельник" на французский "Шоле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний украинец решил снова попробовать легионерского хлеба. Он будет выступать во французской ЛНБ.

Близнюк перебрался в "Шоле" после вылета "Будивельника" из всех евротурниров. До конца сезона форвард будет играть в чемпионате Франции. В Кубке Европы ФИБА он не будет иметь права защищать цвета еще одной команды.

В данный момент "Шоле" идет на 3-й строчке ЛНБ и уверенно проходит в плей-офф сезона. Рекорд команды – 16 побед, 8 поражений. Дебютировать в составе "красно-белых" Близнюк может 25 марта против "Парижа".

Кто такой Богдан Близнюк

Уроженец Луцка, вырос в Соединенных Штатах. На студенческом уровне выступал за "Истерн Вашингтон Иглз". На драфте НБА-2018 не был выбран ни одной из команд.

В Летней лиге ассоциации того же года пытался закрепиться в "Лос-Анджелес Клипперс". В конце концов, начал профессиональную карьеру в составе "Бней Герцлии" из Израиля. Перед сезоном 2019/20 перебрался в "Киев-Баскет", а ряды "Будивельника" пополнил осенью 2021-го.

В составе сборной Украины дебютировал в 2018 году. На Евробаскете-2022 дошел с национальной командой до 1/8 финала.

К слову, ранее "Будивельник" снялся с Балканской лиги из-за финансовых проблем.

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