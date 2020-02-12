Форвард "Барселоны" Суарес надеется восстановиться к полуфиналу Лиги чемпионов

Фото: Луис Суарес (fcbarcelona.com)

Восстановление уругвайца проходит ускоренными темпами

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес, в январе перенесший операцию на колене, восстанавливается с опережением графика. Об этом утверждает Goal.com.

Изначально предполагалось, что форвард пропустит около четырех месяцев, но сам уругвайский форвард рассчитывает восстановиться к концу апреля, чтобы помочь команде в полуфинальных матчах Лиги чемпионов, если "сине-гранатовые" сумеют добраться до этой стадии турнира.

В случае, если восстановление пойдет по этому графику, Суарес также может принять участие в последних четырех играх чемпионата Испании - с "Эспаньолом", "Вальядолидом", "Осасуной" и "Алавесом".

В текущем сезоне Суарес провел за "сине-гранатовых" 23 матча во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач.

Вчера появилась информация о том, что "Барселона" ведет переговоры о трансфере нападающего "Реала Сосьедад" Виллиана Жозе, форвард может присоединиться к команде вне трансферного окна.

Напомним, Месси вынужден играть с травмой из-за нехватки нападающих в "Барселоне".