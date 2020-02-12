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Форвард "Барселони" Суарес сподівається відновитися до півфіналу Ліги чемпіонів

Новини » Спорт     12.02.2020 - 12:52
Форвард "Барселони" Суарес сподівається відновитися до півфіналу Ліги чемпіонів
Фото: Луїс Суарес (fcbarcelona.com)

Відновлення уругвайця проходить прискореними темпами

Нападник "Барселони" Луїс Суарес, в січні переніс операцію на коліні, відновлюється з випередженням графіка. Про це стверджує Goal.com.

Спочатку передбачалося, що форвард пропустить близько чотирьох місяців, але сам уругвайський форвард розраховує відновитися до кінця квітня, щоб допомогти команді в півфінальних матчах Ліги чемпіонів, якщо "синьо-гранатові" зуміють дістатися до цієї стадії турніру.

У разі, якщо відновлення піде за цим графіком, Суарес також може взяти участь в останніх чотирьох іграх чемпіонату Іспанії - з "Еспаньолом", "Вальядолідом", "Осасуною" і "Алавесом".

У поточному сезоні Суарес провів за "синьо-гранатових" 23 матчі у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

Вчора з'явилася інформація про те, що "Барселона" веде переговори про трансфер нападника "Реала Сосьєдад" Вілліана Жозе, форвард може приєднатися до команди поза трансферного вікна.

Нагадаємо, Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні".

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