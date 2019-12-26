"Барселона" планирует подписать игроков в каждую линию

Фото: игроки "Барселоны" (fcbarcelona.com)

Будут заметны обновления

Каталонская "Барселона" определилась с трансферными планами на 2020 год. Об этом сообщает Sport.es.

Руководство провело предновогоднее совещание, в котором обсуждалась трансферная политика клуба. Главной целью называлась покупка игроков в каждую линию, но в приоритете команды - полузащитника.

Ожидается, что хорват Иван Ракитич и чилиец Артуро Видаль покинут команды летом. В линию нападения "Барселона" рассматривает нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда ПСЖ Неймара. Также периодически вызывает вопросы оборона команды.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании после 18 туров. В 1/8 финала Лиги чемпионов "сине-гранатовые" сыграют с "Наполи".

Напомним, лондонский "Челси" после снятия запрета на трансферы собирается усилить атакующую линию и уже составил список кандидатов, которые могут быть приобретены.