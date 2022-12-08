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Форвард "Баффало" з п'ятьма шайбами став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Тейдж Томпсон самотужки здолав "Коламбус Блю Джекетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Беззаперечним героєм чергового ігрового дня в Національній хокейній лізі став центрфорвард "Баффало Сейбрз" Тейдж Томпсон. Він п'ять разів розписався у воротах "Коламбуса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Сейбрз" шокували господарів "Нейшнвайд Арени" шістьма (!) шайбами в першому періоді. Чотири з них вдалося закинути 25-річному американця, зокрема двічі він реалізував більшість.

Томпсон забивав на різний смак. Спершу він обіграв кіпера в ближньому бою після прострілу Тука з лівого краю. Далі завершив блискавичну атаку "Баффало", а в більшості закинув дві шайби з лівої зони вкидання. Після двох голів "Коламбуса" на старті другої 20-хвилинки форвард знову забив із тієї ж позиції.

Сирена зупинила побиття "Блю Джекетс" за рахунку 4:9 на користь "Сейбрз". Тим не менше, обидві команди залишаються поза зоною плей-офф НХЛ. Натомість Томпсон став лише другим американцем в історії після зірки 80-х Марка Павеліча, якому вдалося закинути 5 шайб за матч.

Доповнили топ-3 зірок вечора капітан "Едмонтона" Коннор Макдевід і вінгер "Бостона" Тейлор Холл. Перший набрав 4 пункти (2 шайби, 2 передачі) в розгромі "Арізони" (8:2), а другий відзначився дублем і асистом проти "Колорадо" (4:0).

До слова, напередодні воротар Мюррей очолив хіт-парад зірок вечора з першим шатаутом у сезоні 2022/23.

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