Форвард "Баффало" с пятью шайбами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

"Сейбрз" шокировали хозяев "Нэйшнвайд Арены" шестью (!) шайбами в первом периоде. Четыре из них удалось забросить 25-летнему американцу, в том числе дважды он реализовал большинство.

Томпсон забивал на разный вкус. Сначала он обыграл кипера в ближнем бою после прострела Тука с левого края. Далее завершил молниеносную атаку "Баффало", а в большинстве забросил две шайбы из левой зоны вбрасывания. После двух голов "Коламбуса" на старте второй 20-минутки форвард снова забил с той же позиции.

Сирена остановила избиение "Блю Джекетс" при счете 4:9 в пользу "Сейбрс". Тем не менее, обе команды остаются вне зоны плей-офф НХЛ. В то же время Томпсон стал лишь вторым американцем в истории после звезды 80-х Марка Павелича, которому удалось забросить 5 шайб за матч.

Дополнили топ-3 звезд вечера капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид и вингер "Бостона" Тейлор Холл. Первый набрал 4 пункта (2 шайбы, 2 передачи) в разгроме "Аризоны" (8:2), а второй отличился дублем и ассистом против "Колорадо" (4:0).