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Форвард "Айлендерс" із дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Фото: Брок Нельсон (крайній ліворуч) закинув дві шайби "Монреалю" (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Нью-Йорк Айлендерс" Брока Нельсона першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений американець доклався до перемоги над "Монреаль Канадієнс" на домашньому льоду. Він закинув дві шайби, а команда за підсумками поєдинку гарантувала місце в плей-офф.

Саме Нельсон відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого періоду він отримав передачу від Палм'єрі та влучно кинув із центральної зони з-під оборонця. А в середині другої 20-хвилинки форвард підправив шайбу після кидка Добсона з дистанції.

"Айлендерс" завдяки перемозі остаточно утвердилися на 4-й сходинці дивізіону Метрополітен. Набравши 93 очки, острів'яни стали недосяжними для "Піттсбурга". Нельсон натомість набрав 75 пунктів у регулярці – 36 шайб, 39 передач.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Далласа" Ваєтт Джонстон і оборонець "Калгарі" Нікіта Задоров. Перший оформив дубль під час виїзного розгрому "Сент-Луїса". Тим часом росіянин тричі розписався у воротах "Сан-Хосе" та змусив фанатів "Флеймз" кидати картузи на лід.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Монреаль" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
  • "Сент-Луїс" – "Даллас" – 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)
  • "Калгарі" – "Сан-Хосе" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

До слова, напередодні "Бостон" встановив новий рекорд НХЛ за набраними очками.

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