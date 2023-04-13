Форвард "Айлендерс" із дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Досвідчений американець доклався до перемоги над "Монреаль Канадієнс" на домашньому льоду. Він закинув дві шайби, а команда за підсумками поєдинку гарантувала місце в плей-офф.

Саме Нельсон відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого періоду він отримав передачу від Палм'єрі та влучно кинув із центральної зони з-під оборонця. А в середині другої 20-хвилинки форвард підправив шайбу після кидка Добсона з дистанції.

"Айлендерс" завдяки перемозі остаточно утвердилися на 4-й сходинці дивізіону Метрополітен. Набравши 93 очки, острів'яни стали недосяжними для "Піттсбурга". Нельсон натомість набрав 75 пунктів у регулярці – 36 шайб, 39 передач.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Далласа" Ваєтт Джонстон і оборонець "Калгарі" Нікіта Задоров. Перший оформив дубль під час виїзного розгрому "Сент-Луїса". Тим часом росіянин тричі розписався у воротах "Сан-Хосе" та змусив фанатів "Флеймз" кидати картузи на лід.

Усі результати вечора в НХЛ: