Форвард "Айлендерс" із дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Нью-Йорк Айлендерс" Брока Нельсона першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
Досвідчений американець доклався до перемоги над "Монреаль Канадієнс" на домашньому льоду. Він закинув дві шайби, а команда за підсумками поєдинку гарантувала місце в плей-офф.
Саме Нельсон відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого періоду він отримав передачу від Палм'єрі та влучно кинув із центральної зони з-під оборонця. А в середині другої 20-хвилинки форвард підправив шайбу після кидка Добсона з дистанції.
"Айлендерс" завдяки перемозі остаточно утвердилися на 4-й сходинці дивізіону Метрополітен. Набравши 93 очки, острів'яни стали недосяжними для "Піттсбурга". Нельсон натомість набрав 75 пунктів у регулярці – 36 шайб, 39 передач.
До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Далласа" Ваєтт Джонстон і оборонець "Калгарі" Нікіта Задоров. Перший оформив дубль під час виїзного розгрому "Сент-Луїса". Тим часом росіянин тричі розписався у воротах "Сан-Хосе" та змусив фанатів "Флеймз" кидати картузи на лід.
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До слова, напередодні "Бостон" встановив новий рекорд НХЛ за набраними очками.
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