Форвард "Айлендерс" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Опытный американец приложился к победе над "Монреаль Канадиенс" на домашнем льду. Он забросил две шайбы, а команда по итогам поединка гарантировала место в плей-офф.

Именно Нельсон открыл счет в противостоянии. В середине первого периода он получил передачу от Палмьери и метко бросил из центральной зоны из-под защитника. А в середине второй 20-минутки форвард подправил шайбу после броска Добсона с дистанции.

"Айлендерс" благодаря победе окончательно утвердились на 4-й строчке дивизиона Метрополитен. Набрав 93 очка, островяне стали недосягаемыми для "Питтсбурга". Нельсон же набрал 75 пунктов в регулярке – 36 шайб, 39 передач.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Далласа" Уайетт Джонстон и защитник "Калгари" Никита Задоров. Первый оформил дубль во время выездного разгрома "Сент-Луиса". В свою очередь россиянин трижды расписался в воротах "Сан-Хосе" и заставил фанатов "Флэймз" бросать бейсболки на лед.

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