RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Форвард "Айлендерс" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Фото: Брок Нельсон (крайний слева) забросил две шайбы "Монреалю" (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрфорварда "Нью-Йорк Айлендерс" Брока Нельсона первой звездой игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный американец приложился к победе над "Монреаль Канадиенс" на домашнем льду. Он забросил две шайбы, а команда по итогам поединка гарантировала место в плей-офф.

Именно Нельсон открыл счет в противостоянии. В середине первого периода он получил передачу от Палмьери и метко бросил из центральной зоны из-под защитника. А в середине второй 20-минутки форвард подправил шайбу после броска Добсона с дистанции.

"Айлендерс" благодаря победе окончательно утвердились на 4-й строчке дивизиона Метрополитен. Набрав 93 очка, островяне стали недосягаемыми для "Питтсбурга". Нельсон же набрал 75 пунктов в регулярке – 36 шайб, 39 передач.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Далласа" Уайетт Джонстон и защитник "Калгари" Никита Задоров. Первый оформил дубль во время выездного разгрома "Сент-Луиса". В свою очередь россиянин трижды расписался в воротах "Сан-Хосе" и заставил фанатов "Флэймз" бросать бейсболки на лед.

Все результаты вечера в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Монреаль" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
  • "Сент-Луис" – "Даллас" – 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)
  • "Калгари" – "Сан-Хосе" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

К слову, накануне "Бостон" установил новый рекорд НХЛ по набранным очкам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛхоккей